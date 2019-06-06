Министры экономики РФ и Белоруссии 8 июня обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр экономики РФ Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой 8 июня обсудят углубление интеграции в рамках Союзного договора. Об этом ТАСС сообщил Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

"Работа проходит сейчас постоянно, у нас она сейчас стала публичной. Здесь на форуме у нас пройдет одна из встреч, мы с моим коллегой Крутым будем проводить 8 июня здесь в Санкт-Петербурге, а 15 июня у нас такая же встреча состоится в Москве. Мы работаем над программой реализации Союзного договора", - сказал Орешкин.