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ПМЭФ-2019
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Министры экономики РФ и Белоруссии 8 июня обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр экономики РФ Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой 8 июня обсудят углубление интеграции в рамках Союзного договора. Об этом ТАСС сообщил Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

"Работа проходит сейчас постоянно, у нас она сейчас стала публичной. Здесь на форуме у нас пройдет одна из встреч, мы с моим коллегой Крутым будем проводить 8 июня здесь в Санкт-Петербурге, а 15 июня у нас такая же встреча состоится в Москве. Мы работаем над программой реализации Союзного договора", - сказал Орешкин.

 

Теги
БелоруссияРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
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