Минстрой: подготовка молодых кадров в стройотрасли поможет выполнению нацпроекта по жилью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Мероприятия по подготовке молодых кадров в строительной отрасли будут способствовать выполнению задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе подписания соглашения о стратегическом партнерстве по проекту "Профстажировки 2.0" с АНО "Россия - страна возможностей" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Что важно для министерства - перед отраслью стоят очень серьезные задачи в рамках национального проекта, если мы хотим совершить рывок, его должны делать современные, подготовленные молодые люди", - сказал он. Глава Минстроя отметил, что отрасль заинтересована в молодых квалифицированных кадрах в области градостроительного регулирования и ценообразования.

Генеральный директор АНО Алексей Комиссаров отметил, что платформа "Профстажировки 2.0" будет являться площадкой, где студенты могли бы выполнять задания, сформированные на основе реальных кейсов отрасли. Данная площадка будет запущена в середине июня, студенты смогут приступить к выполнению заданий уже в сентябре 2019 года. Всего площадка будет содержать около 600 кейсов из различных отраслей, 25 из них сформированы Минстроем. Студенты, наилучшим образом выполнившие задания в области градостроительной деятельности, смогут пройти стажировку в Минстрое России.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.