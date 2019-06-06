"Вымпелком" займется развитием туризма и комплексной безопасности в Тверской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" и правительство Тверской области займутся развитием туризма, телемедицины и повышением комплексной безопасности на территории региона. Соглашение заключено в четверг на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Сегодня мы начали рабочий день с подписания соглашения с компанией "Вымпелком". Приоритетом развития экономики является туризм, для его успешного развития нужен хороший и качественный анализ. Одним из самых устойчивых партнеров мы выбрали для входа в этот рынок услуг компанию "Вымпелком", с которой мы вместе будем проводить геоанализ, анализировать туристические потоки. Дальше это будет формировать нам программу ремонта дорог, системы навигации, оборудования мест посещения туристами дополнительной инфраструктурой, включая инфраструктуру связи", - сказал Руденя.

По словам главы региона, соглашение напрямую связано с реализацией нацпроекта "Цифровая экономика" и будет способствовать распространению в Тверской области широкополосного интернета и стандарта высокоскоростной мобильной связи. Договоренности с компанией также предусматривают обеспечение устойчивой связью объектов комплекса "Безопасный город", развитие сервисов информационной безопасности и телемедицины в регионе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.