Атомфлот и Maersk Line подписали меморандум о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" и датская транспортная компания Maersk Line подписали меморандум о сотрудничестве в ходе учредительного заседания общественного совета по развитию Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"На борту головного универсального атомного ледокола "Арктика" состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") и одним из мировых лидеров в области морских перевозок, компанией Maersk Line. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и генеральный директор ООО "Маэрск", руководитель Maersk в Восточной Европе Жолт Катона", - говорится в сообщении компании, при этом детали соглашения не сообщаются.

Уже больше 20 лет Mаersk является крупнейшим в мире оператором судов-контейнеровозов, а также судов снабжения. Кроме того, конгломерат занимается нефтеразведкой и нефтедобычей, перевозками энергоносителей и логистикой.

В сентябре прошлого года судно-контейнеровоз VENTA Maersk успешно совершило тестовый переход по Северному морскому пути в сопровождении атомного ледокола "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.