В Магаданской области впервые за 10 лет проведут диагностику состояния дорог

МАГАДАН, 6 июня. / ТАСС/. Диагностику состояния дорог впервые за 10 лет проведут в Магаданской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Для уточнения показателя нормативности состояния дорог и определения финансирования областное министерство транспорта заключило договор на проведение диагностики региональных дорог. Работа проводится по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова, который неоднократно подчеркивал, что состояние региональных дорог значительно не соответствует тем показателям, которые заявлялись в предыдущие годы. Из-за этого территория недополучала финансирование на ремонт из федерального бюджета", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году Министерством транспорта был проведен предварительный осмотр региональных дорог, который показал, что реальный показатель нормативности состояния полотна находится на уровне 17%, а никак не 70%, как правительство региона заявляло в предыдущие годы. По предварительным подсчетам, на проведение ремонтных работ необходимо около 18 млрд рублей.

Реконструкция областных автотрасс ведется в рамках реализации национальной программы "Безопасные и качественные дороги". Всего в этом году отремонтируют 29 участков городских и муниципальных дорог. На эти цели из федерального бюджета выделили 206,4 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 агломерации в 83 субъектах РФ. В рамках его реализации к 2024 году доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,3% до 50,9%, доля аналогичных дорог в агломерациях - с 50% до 85%. Предполагается также ликвидировать половину мест концентрации ДТП и на 10% снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование проекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей. Федеральный бюджет направит около 440 млрд рублей.