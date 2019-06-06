Elme Messer Gaas намерена построить под Псковом завод сжиженных газов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Елме Мессер Рус" (входит в группу компаний Elme Messer Gaas), планирует построить за 2 млрд рублей в псковской особой экономической зоне (ОЭЗ) "Моглино" крупнейший в СЗФО завод по производству сжиженных газов. Соответствующее соглашение в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано администрацией Псковской области, ОЭЗ и компанией-инвестором, говорится в сообщении пресс-службы "Моглино".

"Подписание данного соглашения ознаменовало появление в "Моглино" еще одного резидента. Ожидается, что проект эстонского инвестора станет крупнейшим по масштабу производства сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов на Северо-Западе РФ. Речь идет о возведении высокотехнологичного энергоэффективного завода производительностью свыше 90 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В понедельник инвестиционный проект по строительству завода для производства сжиженных газов был одобрен на заседании экспертного совета ОЭЗ "Моглино", которое состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По данным властей, "Елме Мессер Рус" является дочерним предприятием известной компании Elme Messer Gaas - одной из ведущих газовых компаний в прибалтийском регионе. Компания располагает производственными мощностями в Прибалтике, торговыми точками в России, Украине, Литве и Латвии.

"Целью строительства нового воздухоразделительного завода является импортозамещение и качественное развитие существующих поставок потребителям, увеличение продаж в целом по всему Северо-Западному округу, а также в центральной части России. Поставки будут осуществляться новыми современными автоцистернами, оборудованными по последнему слову техники", - говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ "Моглино".

Кроме того, по оценке инвестора, открытие завода под Псковом позволит нарастить объемы экспортных поставок в Белоруссию и страны Евросоюза. Благодаря запуску проекта будет создано более 55 новых рабочих мест с учетом смежных производств. Начало строительства воздухоразделительного завода для производства сжиженных газов намечено на конец 2019 года, пуск производства должен состояться в третьем квартале 2021 года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.