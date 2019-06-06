Лавров: Россия заинтересована в новых сферах экономического сотрудничества с ЦАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия намерена найти дополнительные сферы торгово-экономического сотрудничества с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР). Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Беседа проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Благодарим за согласие принять участие в ПМЭФ, - сказал Лавров. - Уверен, что сможем найти дополнительные сферы экономического и торгового сотрудничества".

По его словам, страны связывает "очень давняя добрая история дружеских отношений, и это помогает сотрудничать с пользой для развития и нормализации обстановки в ЦАР".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.