Минстрой разработает документ об установке ограничителей на окна для безопасности детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минстрой России совместно с экспертным сообществом займется разработкой нормативного документа, регламентирующего установку ограничителей на окна квартир для безопасности детей. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

"Будем заниматься этим в установленном порядке. У нас довольно сложная процедура, с привлечением всех заинтересованных экспертов и общественности. Это произойдет не росчерком пера и не завтра, а после длительного обсуждения с экспертами",- сказал Волков.

Он добавил, что установка ограничителей на окна может быть закреплена либо в своде правил, либо в ГОСТах.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что с начала года более 100 детей выпали из окон квартир в России, 15 из них погибли. В 2018 году выпали из окон 905 детей, 123 из них погибли, 33 стали инвалидами.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призывал обязать строительные компании оборудовать окна квартир ограничителями, не позволяющими ребенку выпасть.