Глава "Вымпелкома": штаб-квартира "Билайна" останется в "Эрмитаж Плаза"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") заключил новый долгосрочный договор аренды офисных помещений в московском бизнес-центре "Эрмитаж Плаза" на Краснопролетарской улице, где расположена штаб-квартира компании. Об этом рассказал глава "Вымпелкома" Василь Лацанич в интервью ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019.

Оператор арендует офисные помещения у компании "Тизприбор" (входит в Eastern Property Holdings). "Мы остаемся в "Эрмитаж Плаза", подписали контракт на следующий длительный период. Мы будем проводить внутреннюю реконструкцию этого объекта для того, чтобы он был более современным", - сказал он, пояснив, что контракт заключен на срок пять лет и более. Сумму контракта в компании не раскрывают.

Отсутствие необходимости переезда хорошо для компании, ведь оно означает непрерывность работы бизнеса, уточнил Лацанич. "Мы не будем переезжать, мы не будем отключать технику и подключать ее. Это не просто компьютеры и телефоны - у нас есть специальная техника операторская, системы безопасности, системы общения сотрудников внутри. Это все останется на местах - за исключением косметического и небольшого архитектурного ремонта, который мы проведем", - объяснил он.

Реконструкцию в штаб-квартире "Вымпелком" планирует начать уже в этом году, процесс продлится около года, добавил гендиректор "Вымпелкома". "Это довольно большая затрата в чистом виде в деньгах, потому что этот объект не ремонтировался кроме одного этажа, который мы делали относительно недавно под себя. Что помогло нам принять решение о том, чтобы остаться там, - это планы нашего арендодателя переделать часть этого объекта под новые цели, в том числе по тому плану, который нам показали. Будет переделан первый этаж, будут по-новому сделаны общие зоны, будет больше сделано открытых пространств. Что касается наших собственных затрат - они исчисляются сотнями миллионов рублей, которые мы будем готовы потратить, чтобы сделать внутреннюю организацию объекта очень удобной для наших сотрудников и эффективной для бизнеса", - отметил он.

Сложный поиск

До этого "Вымпелком" активно изучал возможность переезда своей штаб-квартиры. "Невзирая на большую стройку в Москве и большое предложение, оказалось непросто найти объект порядка 20 тыс. кв. м вместе с хорошим транспортным сообщением в финальной стадии работы либо в полной стадии готовности, в который можно было бы перевезти наших довольно требовательных сотрудников. Путь, который мы прошли, - это путь нескольких лет торгов и поиска интересных вариантов вместе с девелоперами", - рассказал Лацанич.

В декабре 2017 года оператор подписал с инвестиционной компанией O1 Properties договор аренды офисного здания в культурно-деловом комплексе "Большевик". "Этот договор предполагал, что уже летом этого года будет сдача, а осенью заезд в объект. Этот объект пошел изначально хорошо, потом задержался со строительством еще до смены владельцев. С этими изменениями процесс сильно затормозился, и мы поняли, что ни в этом году, ни, может быть, в следующем мы туда переехать не сможем", - пояснил глава "Вымпелкома".

Когда в компании осознали, что переехать по плану не получится, то стали искать альтернативные варианты. "Мы посмотрели ряд объектов, из них самым подходящим для нас, не идеальным, но подходящим, оказался "Академик". Он был не готов к началу ремонта, но в высокой степени готовности. Он был не идеален по этажности, но он был в очень хорошем технологическом состоянии. И мы для себя приняли его как новый базовый вариант", - отметил глава оператора.

Однако после того, как в компании стали прорабатывать дизайн новой штаб-квартиры, к "Вымпелкому" обратился нынешний арендодатель "Тизприбор" с предложением провести дополнительные переговоры, уточнил гендиректор "Вымпелкома". "Этот объект нам очень хорошо известен, но, если честно, он был нам не очень интересен, затраты были неоптимальны. Переговоры были длинными, и я рад, что в конце концов мы пришли к тому, что устраивает арендодателя и экономически подходит нам", - резюмировал он.