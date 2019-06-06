Дивиденды "Русгидро" в этом году будут близки дивидендам за 2018 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Дивиденды генерирующей компании "Русгидро" за 2019 год с учетом недавно принятой новой дивидендной политикой компании будут близки по размеру дивидендам, рекомендованным советом директоров к выплате за 2018 год. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"(Дивиденды за 2019 год - прим. ТАСС) будут близки тому, что мы платим сегодня за 2018 год. Близко, не в точности", - сказал он.

С учетом принятой в апреле дивидендной политики, минимальный размер дивидендов "Русгидро" предусмотрен на уровне среднего размере дивидендов за последние три года. По итогам 2016 года дивиденды составляли 4,66 коп. на акцию, в 2017 году - 2,63 коп. на акцию, в 2018 году дивиденды рекомендованы для одобрения акционерами в размере 3,67 коп. на акцию.

О компании

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.