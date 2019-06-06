Huawei будет содействовать развитию искусственного интеллекта в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei намерена содействовать развитию технологий искусственного интеллекта в России. Об этом заявил в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правления, исполнительный директор Huawei Го Пин.

"Мы верим, что искусственный интеллект может широко использоваться, как в Китае, так и в России - во всех аэропортах, медицинских учреждениях, научной сфере, нефтехимической отрасли и других отраслях промышленности, - сказал Го Пин. - Наша задача - повышать эффективность каждого банка, каждой фабрики. Мы намерены увеличивать наши инвестиции и углублять наши отношения с Россией [в области развития искусственного интелелекта]".

По словам исполнительного директора, основной задачей Huawei является "создание простой и понятной платформы для искусственного интеллекта", а также "сокращение барьера перед использованием технологий искусственного интеллекта".

Го Пин также указал на то, что "сотрудничество между компаниями по всему миру является основой для достижения максимального успеха в развитии искусственного интеллекта". "Платформы, компьютерные технологии, чипы - все это должно использоваться во всем мире. Конечно, какие-то данные и разработки принадлежат какой-то конкретной стране, однако некоторые элементы должны объединяться", - пояснил управленец.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.