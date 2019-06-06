В Ленинградской области построят морской терминал по перевалке угля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Морской терминал по перевалке угля с суммарным годовым грузооборотом до 15 млн тонн в год построят в Выборгском районе Ленинградской области до 2023 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства области по итогам подписания соглашения между губернатором Александром Дрозденко и главой компании-инвестора "СПК Высоцк" Павлом Тер-Осиповым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Строительство терминала планируется осуществить в два этапа. "Первый этап реализации предполагает запуск первой линии погрузки мощностью до 7 млн тонн в год к 2021 году. Строительство и запуск второй линии планируется осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Проект терминала включает в себя строительство причального комплекса, создание железнодорожной инфраструктуры, складов и других объектов, необходимых для транспортировки угля. "Внушительная сумма инвестиций в 24,3 млрд рублей даст нашему региону не только новый порт, но также рабочие места и налоговые отчисления, а значит дальнейшее развитие района", - сказал Дрозденко после подписания соглашения.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что новый терминал также обеспечит 500 рабочих мест для жителей Ленинградской области.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.