X5 Retail Group не планирует дальше развивать свои гипермаркеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. X5 Retail Group не будет развивать свои гипермаркеты, начнет их трансформировать. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

"Мы не планируем развивать гипермаркеты, и мы последний год их практически не открывали. При этом, будем ли мы от них отказываться - пока нет, но мы их будем трансформировать", - сказал он.

По его словам, есть определенный тренд, который наблюдается и в России, и за границей - для покупателей удобство становится все более важным фактором, у покупателей пропадает задача пойти именно в гипермаркет, потому что уже нет необходимости покупать продукты впрок. "Также в гипермаркетах большая часть - это нон-фуд, а он уходит в онлайн", - пояснил Шехтерман, добавив, что будущее гипермаркетов неопределенно. Сейчас под управлением компании находится 91 гипермаркет "Карусель".

X5 Retail Group - один из крупнейших ретейлеров страны. На 31 марта 2019 г. под управлением компании X5 Retail Group находились 14779 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге со значительным присутствием в европейской части России.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.