В Чувашии в 2019 году построят 17 новых детских садов и 4 школы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют в 2019 году построить 17 детских садов с ясельными группами и четыре школы в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Об этом в четверг сообщил ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Каждый третий рубль консолидированного бюджета [Чувашии] по расходной части направляется на образовательную деятельность, мы вкладываем инвестиции в человеческий капитал. В этом году строим 17 детских садов с ясельными группами, 2,5 тыс. новых мест в детских садах будут созданы. В этом году мы также вводим четыре школы: одну - в Чебоксарах на 1100 мест, еще две школы - в сельской местности и один пристрой на 500 детей, это тоже фактически школа. На следующий год построим одну школу в Чебоксарах и одну в сельской местности", - сказал Игнатьев.

Он уточнил, что на строительство школ предусмотрено финансирование в размере порядка 1,7 млрд рублей. На возведение детских садов направят 2,6 млрд рублей, в настоящее время проходят процедуры торгов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.