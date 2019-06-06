Молдавия обсудит с "Газпромом" новые условия на поставку газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером начать приговоры по новым условиям на поставку газа. Об этом глава республики проинформировал в четверг на своей странице в Facebook после встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики. Достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года", - написал Додон.

Ранее президент Молдавии сообщал о возможности снижения цены с учетом того, что республика получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. При этом Додон отметил, что решение вопроса зависит от того, как будут складываться отношения между двумя странами после формирования нового правительства в Кишиневе.

Контракты между "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку и транзит голубого топлива через территорию республики действуют до конца 2019 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.