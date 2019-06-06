Песков: встреча Путина с вице-президентом Венесуэлы на полях ПМЭФ не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами на полях Петербургского международного экономического форума не планируется, однако в Кремле не исключают краткие контакты главы государства с участниками форума. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Отдельная встреча [с вице-президентом Венесуэлы] сейчас не планируется, - сказал он. - На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, в том числе высокопоставленных, и при всем желании президент не смог бы встретиться с ними по отдельности". "Вместе с тем, на полях, в коридорах какие-то встречи мы исключать не можем", - добавил Песков.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства этой страны Тарек эль-Айссами возглавляет делегацию страны на ПМЭФ. Также в составе делегации на форум прибыли министры нефтяной промышленности, а также экономики и финансов Мануэль Кеведо и Симон Серпа.

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