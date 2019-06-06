Москва и Сбербанк договорились о сотрудничестве в реализации инвестпроектов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Московский Сбербанк в четверг подписали соглашение о сотрудничестве для взаимодействия в реализации инвестиционных и промышленных проектов столицы. Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба департамента.

"Подписанное соглашение между городом и Сбербанком будет способствовать развитию государственно-частного партнерства в столичной экономике, поможет привлечь к участию в приоритетных проектах города Москвы еще большее количество надежных субъектов промышленности и инвестиционных компаний", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По данным ведомства, соглашение закрепляет основные актуальные направления сотрудничества, а также позволит Сбербанку предоставить потенциальным участникам инфраструктурных проектов информационную и консультационную поддержку.

По словам вице-президента Сбербанка, председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, которого также цитирует пресс-служба, сегодня банк является крупнейшим кредитором столичных предприятий и планирует еще активнее выстраивать партнерские отношения с представителями российского и зарубежного бизнеса для развития промышленного потенциала Москвы. "Поскольку ни один серьезный бизнес не может развиваться без использования финансовых продуктов и услуг, мы стремимся сделать предложения от Сбербанка наиболее оптимальными и востребованными в предпринимательском сообществе", - добавил Цыбульников.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.