МРСК Сибири готова пойти на реструктуризацию долгов предприятий ЖКХ в Хакасии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири готова пойти на реструктуризацию долгов за электроэнергию предприятий ЖКХ в Хакасии при условии соблюдения правительством региона графика платежей за текущее энергопотребление. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сказал гендиректор компании Павел Акилин.

В апреле МРСК Сибири (дочерняя структура "Россетей") сообщила о готовности ограничить подачу электроэнергии для предприятий ЖКХ республики из-за многомиллионных долгов за электричество. По оценке федеральных экспертов, причиной этого стала формальная тарифная политика, которая не учитывает реальные расходы предприятий ЖКХ, устаревшие схемы теплоснабжения, недостаточный уровень финансирования отрасли и отсутствие условий для привлечения внебюджетных источников. После вмешательства в ситуацию полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло компания отказалась от отключений.

"Да, я предложил реструктуризировать долг. Правительство [Хакасии] направило нам график, с 1 июня мы ждем текущих платежей", - сказал Акилин, отвечая на вопрос о готовности компании пойти на реструктуризацию долгов. Он отметил, что компания в настоящий момент анализирует полученный график погашения платежей. "Мы тщательно изучаем источники, откуда они собираются оплатить долги, важно, чтобы предприятия были сами состоятельны, а не банкротились. Насколько мне известно, правительство также надеется и на федеральную поддержку", - подчеркнул Акилин.

По его словам, сейчас объем задолженности составляет 550 млн рублей. Он также подчеркнул, что компания не допустит срыва подготовки к осенне-зимнему периоду.

МРСК Сибири осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. километров. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" (входит в структуру компании "МРСК Сибири") выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций форума при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.