Беглов предложил создать в Кронштадте экономическую зону туристического типа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным на Петербургском международном экономическом форуме предложил создать на территории Кронштадта особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Об этом в четверг журналистам сообщали в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Александр Беглов предложил рассмотреть вопрос о создании на территории Кронштадта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Статус ОЭЗ позволит установить налоговые льготы для инвесторов. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что создание ОЭЗ будет способствовать повышению туристического и инвестиционного потенциала Кронштадта, развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг, созданию новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе администрации.

Врио губернатора Петербурга вместе с Максимом Орешкиным на форуме ознакомились с инвестиционными проектами развития Кронштадта - парком "Патриот", проектом восстановления Петровского дока и проектом музейного комплекса "Балтийский центр морской истории и подводной археологии".

"Реализация этих проектов позволит Кронштадту через 5-7 лет войти в число красивейших городов-музеев Европы", - привела пресс-служба слова Беглова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.