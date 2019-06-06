Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня он будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин в Санкт-Петербурге, он прибыл сюда для участия в экономическом форуме", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что первой в президентском графике в Санкт-Петербурге в четверг значится встреча с руководителями мировых информационных агентств, организатором которой выступает ТАСС. В ней примут участие высокие представители десяти зарубежных агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. По традиции, беседа не будет иметь фиксированной повестки и пройдет в формате "вопрос - ответ".

На четверг у главы государства запланирован и ряд двусторонних бесед с главами иностранных делегаций - с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Также российский лидер продолжит в северной столице общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым у него в среду прошли переговоры в Москве. Все эти иностранные лидеры, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, будут вместе с президентом РФ участвовать и в центральном мероприятии ПМЭФ - пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.

В четверг состоится и еще одно традиционное мероприятие в рамках ПМЭФ - рабочий обед Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече будут представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего - более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15,2 трлн, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Программа Путина на ПМЭФ в пятницу, 7 июня помимо выступления на пленарном заседании предусматривает еще ряд встреч, в том числе - с главами крупнейших иностранных компаний.