Сбербанк начал кредитовать юрлиц на основе решений искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сбербанк запустил процесс одобрения кредитов юридическим лицам до 2 млрд рублей на основе решений искусственного интеллекта, время согласования занимает 7 минут. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ведяхин отметил, что раньше одобрение кредитов компаниям могло занимать около 2-3 недель в лучшем случае.

"Мы запустили процесс на основе исключительно искусственного интеллекта, который занимает от запроса клиента до выдачи денег, включая юридический анализ правильности принятия решений, 7 минут. Ровно 7 минут до денег, до 2 млрд рублей, это приличные деньги", - отметил он.

Ликвидность портфеля корпоративных кредитов, выданных при помощи искусственного интеллекта, находится на положительном уровне, также пояснил Ведяхин.

Он обратил внимание, что на данный момент в Сбербанке работает более двух тысяч моделей на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, и это число постоянно растет. Кроме того, нет ни одной модели, которая бы не улучшила производительность каждого конкретного процесса менее чем на 30%, уточнил Ведяхин.

В конце мая 2019 года президент России Владимир Путин определил правительству и бизнесу основные задачи по внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику России. На совещании, которое состоялось в основанной Сбербанком школе программирования "Школа 21", Путин указал на важность этого направления работы, так как технологии искусственного интеллекта позволяют принимать быстрые решения и повысить эффективность управления.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.