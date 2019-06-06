Австрийская компания TAMAK инвестирует в Тамбовскую область 700 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Австрийский холдинг TAMAK и администрация Тамбовской области заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта модернизации производства АО "Тамак", расположенного на территории региона. До 2024 года компания намерена инвестировать в предприятие 700 млн рублей, сообщила журналистам пресс-служба региона в четверг.

"В соответствии с документом планируется модернизация производственных мощностей АО "Тамак" с целью увеличения выпуска строительных материалов и конструкций на основе древесины с высокой добавленной стоимостью. Такая задача поставлена в рамках исполнения нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Соглашение будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества, созданию необходимых условий для развития экономической инфраструктуры и экспортного потенциала Тамбовской области", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы региона, до 2024 года компания инвестирует в тамбовское производство 700 млн рублей. Это позволит в четыре раза увеличить объемы экспорта продукции в страны Европы.

"Тамак" одно из ведущих предприятий в России с 100% австрийским капиталом в сфере индустриального деревянного домостроения и производства цементно-стружечных плит, а также комплектов энергоэффективных быстровозводимых домов. Главное производство предприятия находится в Тамбовской области.