ВТБ модернизирует промышленные предприятия Архангельской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ и правительство Архангельской области в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о совместной модернизации и инновационном развитии промышленных производств региона, сообщила пресс-служба правительства области.

Документ также предполагает партнерство в области развития системы кредитования и банковской инфраструктуры, в том числе в сегменте малого и среднего предпринимательства.

"Наш кредитно-гарантийный портфель в этом сегменте на 1 мая составляет 6,8 млрд рублей, а портфель привлечения - 2,9 млрд рублей. Мы готовы наращивать сотрудничество с бизнес-сообществом Архангельской области, укрепляя экономику региона", - приводит пресс-служба слова заместителя президента ВТБ Дениса Бортникова.

В свою очередь, глава региона Игорь Орлов отметил, что реализация совместных планов даст дополнительный импульс экономическому и социальному развитию области.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.