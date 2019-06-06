Лавров и глава МИД Греции на полях ПМЭФ обсудили совершенствование договорно-правовой базы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его греческий коллега Йоргос Катрунгалос на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили планы по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили текущее состояние двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне. Намечены планы по дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества. Подтвержден настрой на продвижение совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны приветствовали запуск в мае этого года Года языка и литературы Россия - Греция в 2019-2020 годах", - указали в дипведомстве.

Стороны также сверили подходы по ситуации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и на Балканах. "Применительно к положению в Сирии, на Украине и в Венесуэле признана безальтернативность политико-дипломатического урегулирования на основе международного права", - отметили в МИД РФ.

Сегодняшняя встреча стала первым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран с момента назначения Катрунгалоса в феврале этого года.