Песков: РФ сохраняет необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российское государство имеет правовые инструменты для сохранения необходимого контроля над стратегическими отраслями экономики страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что США с помощью санкций против "Русала" фактически добились контроля над несколькими секторами российской металлургии.

"Давайте не будем втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса, которые, естественно, в эти несколько дней (в период Петербургского международного экономического форума - прим. ТАСС) делают очень много заявлений по актуальным темам. Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений", - сказал Песков.

Он при этом подчеркнул, что "в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики".

Ранее в четверг глава "Роснефти" высказал мнение, что в результате нескольких санкционных итераций администрация США получила фактический контроль над компанией "Русал" и, "следовательно, алюминиевой промышленностью РФ, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов".

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ".

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.