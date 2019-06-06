Федеральная пассажирская компания будет внедрять раздельный сбор мусора в своих поездах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала меморандум с проводником реформы обращения с мусором в РФ - Российским экологическим оператором (РЭО) - о разработке совместного проекта по раздельному сбору коммунальных отходов в вагонах поездов дальнего следования. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе РЭО.

"Российский экологический оператор заинтересован во внедрении систем раздельного сбора мусора в России. Мы с оптимизмом встретили проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, образуемых в поездах дальнего следования, и приветствуем развитие проекта. Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии положит основу для новых интересных решений в области экологии, станет примером для других компании, кто готов переходить на раздельный сбор мусора", - процитировали в пресс-службе РЭО генерального директора компании Дениса Буцаева.

"Для нас актуальным вопросом является внедрение современной системы переработки твердых бытовых отходов в хозяйственную деятельность компании. И постепенно, поэтапно такие технологии мы уже применяем. Например, в новых вагонах предусмотрены емкости для раздельного сбора мусора. Подписание соглашений - следующий шаг в развитии этой системы", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФПК Петра Иванова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.