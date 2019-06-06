"Росатом", "Норникель", РФПИ и DP World займутся увеличением грузоперевозок в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инфраструктурный оператор развития Северного морского пути (СМП) госкорпорация "Росатом", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), производитель палладия и никеля "Норникель" и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписали соглашение о намерениях по вопросу совместной реализации проекта по комплексному развитию СМП, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение не является юридически обязывающим и предусматривает комплексную работу по изучению наиболее эффективных коммерческих вариантов использования Северного морского пути. Стороны рассмотрят возможность создания стратегического партнерства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Ключевой задачей проекта является увеличение объема грузоперевозок через СМП и Арктическую зону РФ.

На первом этапе участникам соглашения предстоит разработать стратегию для увеличения эффективности использования СМП, определить способы развития транзитных перевозок. В частности, в повестке стоит вопрос проработки запуска линейных перевозок контейнеров и других товарных и сырьевых грузов по Севморпути. Более того, предстоит оценить потенциальный объем финансирования как для проектирования и строительства дополнительного флота ледового класса и ледоколов, так и портовой инфраструктуры.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы для проведения в течение шести месяцев анализа и подготовки технико-экономической оценки проекта.