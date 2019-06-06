"Акрон" и "Ультрамар" договорились о перевалке 1,2 млн т удобрений в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Акрон" и "Ультрамар" на полях Петербургского международного экономического форума подписали ряд договоров о перевалке удобрений объемом 1,2 млн т в год и аренды складов в порту Усть-Луга, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Вместимость четырех купольных складов составит около 140 тыс. т минеральных удобрений, ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2021 года.

"Ультрамар" реализует масштабный проект строительства нового терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Усть-Луга пропускной способностью 12 млн т, запуск которого позволит ликвидировать дефицит портовых мощностей по перевалке удобрений в портах Северо-Запада России. Это позволит создать условия для перевода всех российских удобрений в российские порты", - сказал генеральный директор "Ультрамар" Андрей Бонч-Бруевич.

Группа "Акрон" ранее начала перевалку своей продукции через российский "Мурманский балкерный терминал", принадлежащий компании "Еврохим", и заключила долгосрочный договор на перевалку минеральных удобрений с компанией "Европейский серный терминал", обладающей современным перевалочным комплексом в морском торговом порту Усть-Луга.

О компании

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманский области и реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) - и сбытовые сети в России и Китае.

Основной бенефициар компании - Вячеслав Кантор, который контролирует 88,3% "Акрона". В распоряжении Национального расчетного депозитария находятся 9,43% акций. Акции и глобальные депозитарные расписки компании обращаются на Московской и Лондонской биржах.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.