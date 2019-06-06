Институты развития запустили "Фабрику пилотов"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, Фонд "Сколково", Фонд развития интернет-инициатив и Фонд "Росконгресс" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о запуске "Фабрики пилотов", в рамках которой будет оказываться помощь в запуске российских и международных инновационных проектов крупных компаний. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

В сообщении отмечается, что технологичные компании получат доступ к услугам институтов развития на всех этапах развития - от первичной консультации и презентации продукции на специализированных выставках до финансирования конечного внедрения.

Также стороны договорились о совместном поиске и отборе технологических проектов и их структурировании для нужд крупного бизнеса и государственных корпораций, а также об условиях оказания финансовой поддержки наиболее перспективным разработкам. Участники соглашения будут помогать крупным компаниям в тестировании и внедрении российских и международных практик управления инновационной деятельностью, включенных в модель повышения инновационной открытости крупных компаний, которую стороны договорились продвигать. Предполагается, что работа будет строиться по принципу проектного офиса.

"Создание комфортной бизнес-среды для технологичных компаний - это комплексная задача, которая предполагает, в том числе, минимизацию нормативных ограничений и повышение открытости со стороны крупнейших игроков рынка. При этом очень важно, чтобы инновационные разработки отвечали всем требованиям по качеству, безопасности и удобству применения. Уверен, что, объединив компетенции институтов развития, мы сможем добиться максимального эффекта", - приводит пресс-служба слова заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексея Иванченко.

ВЭБ.РФ - крупнейший российский институт развития с капиталом 284 млрд рублей. Активы госкорпорации насчитывают 3,36 трлн рублей, кредитный портфель - 1,5 трлн рублей. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.