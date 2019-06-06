Около 42 тыс. рабочих мест создано благодаря программе Сбербанка и Google "Бизнес класс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Около 42 тыс. новых рабочих мест создано благодаря реализации образовательной программы для предпринимателей "Бизнес класс", разработанной Сбербанком и Google. Об этом во время сессии "Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития" на ПМЭФ-2019 сообщил вице-президент Google Inc. Меир Бранд.

"Наша очень успешная программа в РФ - это программа "Бизнес класс", которую мы разрабатывали совместно со Сбербанком. В рамках нее мы работали с цифровыми навыками и пытались помочь малым предприятиям сократить разрыв межу цифровыми навыками и бизнес навыками. Мы масштабировали эту программу на 47 регионов РФ, больше чем на половину страны. И результаты очень многообещающие - 42 тыс. новых рабочих мест, $4,2 млрд, по прогнозной оценке, дохода", - сказал он.

Программа "Бизнес класс" стартовала в апреле 2016 года. В настоящее время по ней обучается 500 тыс. человек, 68% из которых только собираются открыть собственное дело, а 32% являются фрилансерами или владельцами собственного бизнеса. Больше всего участников из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.