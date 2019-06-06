Россия может увеличить срок действия электронной визы до 14 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Срок действия электронной визы может быть увеличен с восьми до 14 дней. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"То, что я могу совершенно точно уже сказать, - это 14 дней [планируемый срок действия электронной визы в РФ]. Приоткрою завесу тайны: может быть, будет даже чуть-чуть побольше, если президент РФ нас поддержит. Но в целом речь идет о том, чтобы минимум с восьми до 14 [дней] поднять абсолютно точно", - сказала Догузова.

Сейчас режим электронной визы действует при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края (Республика Бурятия и озеро Байкал), а с 1 июля этого года он будет запущен в Калининградской области. На всей территории страны электронная виза может заработать через год-полтора, отметила Догузова. При этом Россия по-прежнему ассоциируется с закрытой страной, прежде всего в визовом плане, а уровень информированности об электронной визе низкий, подчеркнула глава Ростуризма. "Пока режим электронной визы не заработал на территории всей страны, нужно очень точечно вести на целевых рынках информационную работу, чтобы как можно больше туристов узнало, что режим электронной визы уже есть в ряде регионов", - отметила она.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.