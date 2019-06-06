Вексельберг: для создания регуляторной базы в цифровой сфере нужно 100 новых законов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Создание правового пространства, которое будет способствовать продвижению современных цифровых технологий, требует принятия около 100 новых законов. Об этом сказал председатель совета директоров Фонда "Сколково", председатель совета директоров Группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, выступая в четверг на сессии "Формирование индустрии будущего. Цифровые технологии в производстве" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы все столкнемся с очень сложной проблемой. Это создание новой регуляторной базы, нового правового пространства, которое будет способствовать продвижению новых технологических решений. Сегодня Фонду "Сколково" удалось совместно с правительством продвинуть только два закона из более чем 30 разработанных. Семь находятся на этапе рассмотрения в Думе, а их только сегодня нужно около 100", - сказал Вексельберг.

Он отметил, что Фонд "Сколково" является координатором работы "по продвижению новой регуляторной, законодательной среды, которая позволила бы оказать содействие всему многообразию цифровых трансформаций".

В качестве примера существующих проблем он привел запрет на экспериментальное использование беспилотного такси в Сколково.

Касаясь использования возможностей предсказательной аналитики, Вексельберг указал на вопросы, возникающие при доступе к данным. "Чтобы внедрять такого рода системы (предсказательной аналитики - прим. ТАСС) надо иметь доступ к данным работы того самого оборудования, которым вы хотите управлять или предсказывать его поведение. На сегодняшний день сфера промышленного интернета серьезно ограничена правом доступа к этой информации", - сказал он, отметив, что разработка новой нормативной базы призвана решить и эту проблему.

Он напомнил о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, унесшей жизни 75 человек. "Если бы эффективно работала система предсказательной аналитики, то можно было бы с определенной эффективностью предотвратить такого уровня последствия", - сказал председатель совета директоров Фонда "Сколково".

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.