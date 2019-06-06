Спутник "Ямал-601" начнут довыводить на рабочую орбиту 6 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Маневр по довыведению спутника "Ямал-601" на рабочую орбиту начнется в четверг. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Начнут маневр, да", - сказал глава компании в ответ на вопрос, будет ли сегодня осуществлен маневр по довыведению спутника на орбиту.

Севастьянов не уточнил, из-за чего возникли проблемы с апогейным двигателем спутника, подчеркнув, что ответ на этот вопрос дадут специалисты. По словам главы компании, эта ситуация является "нестраховым случаем".

Ранее в пресс-службе компании - заказчика спутника "Газпром космические системы" сообщили ТАСС, что производитель спутника "Ямал-601" (европейская компания Thales Alenia Space) принял решение провести дополнительные проверки апогейного двигателя. Оператор космического аппарата отмечал, что о его отказе речи не идет.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что на аппарате "Ямал-601" произошел сбой в работе маршевого двигателя, который выдал неправильный вектор тяги, после чего был отключен с Земли. В результате аппарат на рабочую орбиту не вышел. Другой источник сообщил ТАСС, что Thales Alenia Space должна принять решение о способе довыведения космического аппарата на рабочую орбиту до 6 июня.

"Ямал-601"

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.