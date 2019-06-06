НЛМК инвестирует в экологические проекты на заводе в Липецке 110 млрд рублей до 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Руководство Группы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) планирует в течение пяти лет инвестировать в реализацию экологических проектов на своем заводе в Липецке порядка 110 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам после подписания соглашения с администрацией Липецкой области на Петербургском международном экономическом форуме президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

"Только на одном Новолипецком металлургическом комбинате мы планируем за следующие пять лет сделать проектов с экологической составляющей на 110 млрд рублей. <...> Экологическая повестка обозначена как отдельная цель в нашей пятилетней стратегии, мы только что подписали соглашения с Росприроднадзором, с Министерством природы, с Липецкой областью по комплексному экологическому плану <...> по снижению [выбросов] по конкретным веществам, под них есть конкретные проекты по модернизации и реконструкции активов", - рассказал Федоришин.

По мнению врио главы Липецкой области Игоря Артамонова, одним из экологических проектов НЛМК станет строительство в Липецке электростанции, работающей на газах от выплавки чугуна и стали. Вредные газы не будут выбрасывать в атмосферу, а используют для получения электроэнергии и тепла. "Этот проект уникальный, мы получим в Липецке серьезное улучшение экологической обстановки", - сказал Артамонов.

Ранее сообщалось, что в четверг на Петербургском международном экономическом форуме президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов области подписали меморандум о намерениях построить в Липецке на заводе НЛМК электростанцию для утилизации газов, которые образуются при производстве чугуна и стали. Инвестиции Группы НЛМК в проект составят 35 млрд рублей, администрация Липецкой области предоставит инвестору льготу по налогу на имущество. Проект позволит сократить выбросы оксида углерода на 3 тыс. тонн в год, парниковых газов - на 650 тыс. тонн.

Группа НЛМК является крупнейшей в России вертикально-интегрированной металлургической компанией, ее активы расположены в России, Европе и США. Одно из производств находится в городе Липецке. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, выручка за 2018 год составила 12 млрд долларов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.