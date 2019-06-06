Туристический маршрут "Государева дорога" появится вдоль трасс от Москвы до Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительства Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и Ростуризм заключили соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального туристического проекта ''Государева дорога''. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

''Маршрут ''Государева дорога'' способен заинтересовать как отечественных, так и иностранных туристов. Мы рассчитываем, что он станет аналогом созданного в советские годы ''Золотого кольца''. Планируем, что к 2025 году туристический поток по ''Государевой дороге'' в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек'', - сказал журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Проект, реализуемый при поддержке Ростуризма, предполагает объединение в единый маршрут туристических объектов в районе трасс М10 и М11 (Москва - Санкт-Петербург). Автомобильные дороги проходят через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Цель проекта - создать единое культурно-просветительское пространство и объединить ресурсы сразу нескольких областей.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.