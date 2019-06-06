Сечин: Россия и Китай могут создавать новые маркерные сорта нефти и влиять на цены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия и Китай могут проводить совместную сбалансированную энергетическую политику как в собственных интересах, так и в интересах партнеров, а также создавать новые маркерные сорта нефти. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на открытии II Российско-китайского энергетического форума в рамках ПМЭФ-2019.

"С ростом объема добычи и, соответственно, торговли углеводородами мы можем создавать новые маркерные сорта нефти и влиять на ценообразование", - сказал он.

Сечин отметил, что развитие торговли в национальных валютах будет способствовать повышению их статуса, а также снижению рисков санкционного давления.

По словам главы "Роснефти", суммарно Россия и Китай производят более 30% ископаемых энергоресурсов в мире, в том числе обеспечивают 17% мировой добычи нефти и газового конденсата и 20% мирового потребления. "Энергетика - основа торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Энергетические товары формируют 38% торгового оборота наших стран. С 2015 года он устойчиво растет и в 2018 году достиг $108 млрд", - сказал Сечин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.