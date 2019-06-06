Число пользователей Портала поставщиков достигло 150 тыс.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных пользователей интернет-ресурса "Портал поставщиков" достигло 150 тыс. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня на портале поставщиков зарегистрировано уже 150 тыс. пользователей - поставщиков, выполняющих услуги, для государственных служб. И мы надеемся, что их число будет только расти", - сказал Ефимов.

Как ранее сообщала пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, в 2018 году на портале было зарегистрировано 80 тыс. поставщиков, а это значит, что к 2019 году их количество увеличилось в два раза.

"Портал поставщиков" создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. На сегодняшний день на портале зарегистрированы поставщики из всех регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. По итогам 2018 года объем закупок на портале составил около 25 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.