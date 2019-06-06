Марий Эл и Кировская область договорились о развитии науки и медицинского туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Кировская область и Марий Эл договорились совместно заниматься газификацией регионов, подготовкой кадров и повышением производительности труда, а также развивать науку и медицинский туризм. Об этом губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил журналистам после подписания с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас есть совместные проекты, которые мы разрабатываем и продвигаем: и в дорожном строительстве, и в [вопросах] газификации регионов. Важно, чтобы по всем национальным проектам мы продолжали сотрудничество, это и медицина, и подготовка кадров для наших экономик, и создание конкурентных рабочих мест, и повышение производительности труда - все это является предметом соглашения", - сказал Васильев.

Он уточнил, что оба субъекта планируют развивать медицинский туризм. "Приглашаем коллег из соседних областей к нам лечиться", - отметил губернатор. По данным правительства области, стороны также будут обмениваться информацией о достижениях в области здравоохранения, проводить совместные научные прикладные исследования.

Кроме того, соглашение касается организации бизнес-миссий и представления инвестиционного потенциала регионов.

В целом документ предусматривает сотрудничество по 18 направлениям, среди которых транспорт, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, наука, туризм, спорт, предпринимательство и другие. Соглашение будет действовать в течение пяти лет.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.