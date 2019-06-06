В Самарской области создадут зону для тестирования платформы беспилотных автомобилей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пилотную зону для тестирования платформы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) создадут на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соответствующее соглашение подписали и. о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП "ГЛОНАСС", со-руководитель рабочей группы НТИ "Автонет" Александр Гурко. Об этом говорится в четверг в сообщении, размещенном на сайте правительства Самарской области.

"Подписано соглашение о создании на участке скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения ИТС, интегрированной с системой связи V2X для обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами, а также пешеходами", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Самарской области, технология передачи данных V2X повышает безопасность дорожного движения и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности. Новая технология позволить повысить безопасность на дорогах и добавить удобство для водителя автомобиля, а также станет стандартом для беспилотного транспорта. Реализация проекта в регионе может начаться в 2019 году.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.