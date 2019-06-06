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Владимир Путин провел встречу с членами РФПИ. Трансляция завершена

На встрече были представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Международного совета по экспорту Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На встрече были представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияИндияОАЭГерманияИталияРоссияКитайФранцияСаудовская АравияРеспублика КореяПМЭФ-2019
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