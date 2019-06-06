РЖД, ТМХ и "Роснано" разработают инновационные гибридные локомотивы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД), "Трансмашхолдинг" и "Роснано" подписали соглашение о разработке инновационных маневровых локомотивов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Создание гибридных локомотивов - комплексный и сложный проект, предусматривающий разработку, производство, сертификацию, верификацию характеристик и последующее сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла, включая утилизацию локомотива и аккумуляторных батарей после истечения срока их службы", - отмечается в сообщении РЖД.

Локомотивы создадут с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей.

Подписанный документ предусматривает возможность поставки РЖД 131 локомотива в течение шести лет после приемки первой машины.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.