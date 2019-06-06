Ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Йошкар-Олы завершится до 20 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта города Йошкар-Олы, минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения, завершатся до 20 июня. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

"Сроки мы предполагаем выдержать. Это минимально необходимый ремонт аэропорта: взлетно-посадочной полосы и самого здания, это мы заканчиваем до 20 июня", - сказал Евстифеев.

По его словам, "полтора года спустя" также предполагается реконструкция ВПП. "Это не касается событий предстоящего месяца, а это касается реконструкции полосы и большого финансирования. Сейчас смета требует своей актуализации, и сейчас понятно, что это более 2 млрд рублей", - сказал Евстифеев.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщал, что аэропорт Йошкар-Олы вновь начнет отправлять и принимать самолеты с июля 2019 года. По оценкам Росавиации, реконструкция аэропортового комплекса города потребует 2,6 млрд рублей.