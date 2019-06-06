"Мегафон" и Cinia Oy соединят оптоволоконным маршрутом Европу и Азию через Арктику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня./ТАСС/. "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Об этом говорится в сообщении компании "Мегафон".

Отмечается, что новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным маршрутом Европа-Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200%.

Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. МегаФон, в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптиковолоконных сетей на территории России и сопредельных государств - общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.

"Точные цифры проекта не можем назвать, сначала надо сделать необходимые исследования. По нашим оценкам, такой проект может быть в пределах $0,8-1,2 млрд", - сказал по итогам подписания журналистам генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.