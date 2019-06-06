"Норникель" и SAP начали совместную разработку IT-решений для промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Норникель" займется созданием цифровых продуктов с использованием программных решений германской SAP, которые впоследствии будут предложены металлургическим и горнодобывающим компаниям по всему миру. Церемония подписания соответствующего меморандума прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом в присутствии президента "Норникеля" Владимира Потанина поставили старший вице-президент российской компании Сергей Малышев и генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

В рамках партнерства планируется создание лаборатории совместных инноваций, на базе которой эксперты компаний будут работать над актуальными для отрасли инновационными сценариями. Предполагается разработка двух решений. Первое - система для диспетчеризации и управления горными работами, которое может быть сначала введено в промышленную эксплуатацию на рудниках Заполярного филиала "Норникеля", а в дальнейшем распространено на остальные горнодобывающие предприятия компании. Второе - обнаружение засоряющих и нерудных элементов при транспортировке руды на конвейере с помощью машинного зрения.

Ожидается, что разработанные и апробированные сценарии, которые разрабатываются и прототипируются специалистами "Цифровой лаборатории" "Норникеля", сначала будут внедрены на его предприятиях, а затем предложены российским и международным компаниям горнодобывающей и металлургической отрасли.

Созданные программные продукты "Норникель" планирует распространять на территории России и мира как по собственным каналам, так и через прайс-лист SAP.

"Цифровая трансформация" для нас - это, прежде всего, один из инструментов повышения эффективности: повышение производительности труда и снижение издержек. При этом перед нами не стоит задачи стать ИТ-компанией. Поэтому было принято решение объединить усилия с SAP, нашим давним партнером и лидером рынка, - пояснил Малышев.

О компаниях

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

SAP - мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 413 тысяч клиентов в 180 странах.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.