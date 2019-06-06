Систему "Умного города" создадут в трех подмосковных городах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подписали соглашение о запуске проекта "Умный город" в трех пилотных городах Подмосковья: Реутове, Ивантеевке и Дубне.

"По развитию муниципалитетов с точки зрения электронных сервисов Московская область является одним из лидеров в России. Поэтому я уверен, что наша совместная работа в рамках ведомственного проекта "Умный город" позволит продвинутся вперед", - сказал Якушев.

Подписанное соглашение обеспечит прорыв в области городских технологий в выбранных городах, в свою очередь отметил Воробьев. "Дальше эти практики будут распространены на другие муниципалитеты", - добавил он.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.