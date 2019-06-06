АСВ: реальная цена активов банков-банкротов составляет около 12% их балансовой стоимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Реальная стоимость активов банков, с которыми взаимодействует Агентство по страхованию вкладов (АСВ) после их банкротства, составляет около 12% от их балансовой стоимости, сообщил гендиректор АСВ Юрий Исаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Примерно 80% банкротств так или иначе связанны с кредитованием технических компаний, либо с кредитованием собственника, или [другими случаями] из этой серии. Соответственно, мы имеем на выходе реальную стоимость активов у нас порядка 12% от их балансовой стоимости", - сказал он.

Исаев отметил, что за все годы работы АСВ пришлось инициировать возбуждение порядка 800 уголовных дел. "Но мы далеки от того, чтобы всех банкиров записывать в преступники и хулиганы. Это далеко не так. Когда изучаешь "историю болезни" банка, то часто видишь, что все началось с "банальной простуды". Что такое простуда? Дефолт по одному из заемщиков, дальше решили скрыть это от ЦБ, стали рисовать отчетность <…> Дальше [банки попадают] к нам", - сказал он.

Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам банков 28,8 млрд рублей по страховым случаям, наступившим в 2019 году. С начала 2019 года Банк России лишил лицензии девять банков: Холдинвестбанк, "Тройка-Д банк", АБ "Аспект", КБ "Иваново", РТС-Банк, Роскомснаббанк, Камчаткомагропромбанк, Радиотехбанк, "Еврокапитал-Альянс".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.