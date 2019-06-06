Белоусов заявил, что рост ВВП России по итогам 2019 года может быть выше 1,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2019 г. может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Ожидаю практически 100% (ускорение роста ВВП - прим. ТАСС), он будет. Более того, в апреле, по оценкам, уже есть некоторое повышение темпов роста ВВП с 0,5% в первом квартале до примерно 0,8%. Я думаю, что в конце [года] мы даже планку 1,3% можем превысить", - сказал он.

При этом помощник президента РФ назвал и ограничивающие рост факторы - динамика доходов населения и экспорт. "Есть несколько рисков, которые серьезно сейчас проявились. Один риск - это то, что у нас стагнируют доходы населения и платежеспособный спрос. Мы видим, как сильно сейчас подсела динамика заработной платы, но предполагаем, что это краткосрочный эффект, он связан с повышением НДС, - рассказал Белоусов. - Второй фактор, который вызывает беспокойство, - что в первом квартале у нас подсел экспорт, то есть механизм поддержки экспорта пока не заработал".

По официальному прогнозу Минэкономразвития, рост российской экономики в 2019 году должен составить 1,3%. Однако в I первом квартале текущего года темп роста ВВП замедлился до 0,5% после роста на 2,3% в 2018 году. При этом министр экономического развития Максим Орешкин выражал уверенность, что во втором полугодии начнется ускорение темпов роста ВВП благодаря старту реализации национальных проектов.