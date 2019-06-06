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ПМЭФ-2019

Белоусов заявил, что рост ВВП России по итогам 2019 года может быть выше 1,3%

Помощник президента РФ также назвал ограничивающие рост факторы - динамика доходов населения и экспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2019 г. может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Ожидаю практически 100% (ускорение роста ВВП - прим. ТАСС), он будет. Более того, в апреле, по оценкам, уже есть некоторое повышение темпов роста ВВП с 0,5% в первом квартале до примерно 0,8%. Я думаю, что в конце [года] мы даже планку 1,3% можем превысить", - сказал он.

При этом помощник президента РФ назвал и ограничивающие рост факторы - динамика доходов населения и экспорт. "Есть несколько рисков, которые серьезно сейчас проявились. Один риск - это то, что у нас стагнируют доходы населения и платежеспособный спрос. Мы видим, как сильно сейчас подсела динамика заработной платы, но предполагаем, что это краткосрочный эффект, он связан с повышением НДС, - рассказал Белоусов. - Второй фактор, который вызывает беспокойство, - что в первом квартале у нас подсел экспорт, то есть механизм поддержки экспорта пока не заработал".

По официальному прогнозу Минэкономразвития, рост российской экономики в 2019 году должен составить 1,3%. Однако в I первом квартале текущего года темп роста ВВП замедлился до 0,5% после роста на 2,3% в 2018 году. При этом министр экономического развития Максим Орешкин выражал уверенность, что во втором полугодии начнется ускорение темпов роста ВВП благодаря старту реализации национальных проектов.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
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