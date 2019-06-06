Белоусов: инфляция в России по итогам 2019 года может быть ниже 4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года может опуститься ниже 4%. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас инфляция с определенной, конечно, не стопроцентной вероятностью, но войдет в 4% - ниже 4% по итогам года", - сказал он.

Сейчас инфляция в России находится на уровне около 5% в годовом выражении, говорила ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, показатель к концу года должен сложиться на уровне 4,3%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.