Источник: Калви не обращался к властям РФ за разрешением приехать на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви не подавал прошения о возможности посещения Петербургского международного экономического форума. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"На самом деле Калви не подавал прошения в Следственный комитет о возможности посещения форума", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось о желании Калви принять участие в ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.