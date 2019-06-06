Новый фармацевтический завод построят в Ленинградской области до 2022 года

САКНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фармацевтический завод "Северная Звезда" откроет новое производство готовых лекарств в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и учредителем компании "Глория" Вадимом Силаевым в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Подписанное соглашение предусматривает строительство до 2022 года второго производственного корпуса площадью 7200 квадратных метров для изготовления инъекционных растворов, глазных капель, спреев (140 млн ампул, 13 млн и 10 млн флаконов в год соответственно) компанией "Северная звезда", - сказали в пресс-службе.

Представители областного правительства отметили, что общий объем инвестиций в проект составит более одного млрд рублей, а при его реализации планируется создание более 250 рабочих мест. В пресс-службе также добавили, что компания "Глория" в Низино Ломоносовского района ранее уже построила и сдала в эксплуатацию корпус для производства готовых лекарств, складской и вспомогательный корпуса, кроме того, ведется строительство микробиологической лаборатории.

На площадке работает фармацевтическое предприятие "Северная звезда", которое выпускает 12 наименований лекарственных средств. Мощность производства в 2020 году, сказали представители администрации Ленинградской области, составит 20 млн упаковок, в текущем году - четыре млн.

"Фармацевтические производства как высокотехнологичная отрасль интересны региону. В свою очередь мы можем предложить инвесторам отличную логистику, площадки, обеспеченные инфраструктурой и серьезный рынок сбыта в непосредственной близости от производства. Нынешнее соглашение обеспечивает импортозамещение на рынке лекарственных средств", - привели в пресс-службе слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.